Слухати пісню Go_A – SHUM можна нескінченно! Читай, про що ця композиція і як вона створювалася, в матеріалі Нового каналу

Хіт українського електрофолк-гурту Go_A – SHUM вперше пролунав на весь світ в 2021 році в Роттердамі. Саме з цією піснею колектив представляв Україну на 65-ому міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення». Тоді Go_A зайняли п’яте місце, а їхня композиція стала впізнаваною в багатьох країнах.

Go_A – SHUM: про що пісня

Хіт Go_A – SHUM подарував нове звучання широко відомій народній українській веснянці. Основа цієї пісні – обряд, який проводили наші предки: шумом вони закликали весну. Саме таку атмосферу гурт передав у кліпі!

На початку літа 2021 року пісня Go_A – SHUM потрапила в рейтинг найпопулярніших хітів в США і зайняла 80-е місце в престижному світовому чарті Billboard Hot 100. Зазначимо, що це перший випадок, коли україномовний трек досяг подібного успіху.

Go_A – SHUM: слова пісні

Весняночка, весняночка,

Де ти зимувала?

У садочку на кленочку

Сорочечку пряла

Там у лісі на юзлісі

Сова в воду дує

Заспіваю співаночку

Нехай вона чує.

Заплетися, шуме, барвіночком

Я тобі співаю весняночку

Сію, сію, сію, сію конопелечки

Сію, сію, сію, сію зеленесенькі

Прийди, прийди, весняночко

Та й не забарися

А ми вийдем на юлицю

Будем любитися

Весняночко, паняночко,

Заглянь у віконце

Заспівали співаночку

Засвітило сонце

Нумо, нумо заплетемо шума

Заплетемо гуляти підемо

Сію,сію, сію, сію конопелечки

Сію, сію, сію, сію зеленесенькі

Заплетися, шуме, заплетися

Барвіночком, шуме, застелися

Сію, сію, сію, сію конопелечки

Сію, сію, сію, сію зеленесенькі

Весняночка, весняночка

Де ти зимувала?

У садочку на кленочку

Сорочечку пряла

Ой у лісі на юзлісі

Сова в воду дує

Заспіваю співаночку

Нехай вона чує

Заплетися шуме барвіночком

Я тобі співаю весняночку

Сію, сію, сію, сію конопелечки

Сію, сію, сію, сію зеленесенькі

Нумо, нумо наробили шума

Наробили весну розбудили

Сію, сію, сію, сію конопелечки

Сію, сію, сію, сію зеленесенькі