Кіану Рівз про прем'єру Матриця Воскресіння! Дата виходу та ексклюзивне інтерв'ю

Червона чи синя таблетка? Невідання в Матриці чи втеча у правдиву реальність? Що обереш? А обереш фільм «Матриця: Воскресіння», бо ми знаємо, що ти точно чекав на цей кінокамбек 2021-го. Після усіх цих років ми знову повернемося у місце, де все почалося – до Матриці. А занурить тебе туди ніхто інший, як виконавець головної ролі Нео. Новий канал ексклюзивно поспілкувався з голлівудським актором Кіану Рівзом про стрічку «Матриця: Воскресіння». Як зірці працювалося над фільмом, що далося найважче та чого чекати від фільму – читай у нашому ексклюзивному інтерв’ю.

– Кіану, якою була твоя реакція, коли режисерка та сценаристка «Матриці» Лана Вачовскі запросила тебе знятися у новій частині легендарної франшизи? Що ти подумав, прочитавши сценарій нового фільму?

– Це був дуже хвилюючий момент. Я подумав, що це прекрасний сценарій з красивою історією кохання. На мій погляд, це дуже актуальна історія та свого роду важливі ліки для того періоду, який ми зараз переживаємо. Думаю, що «Матриця: Перезавантаження» та «Матриця: Революція» несли засторогу та в певному сенсі натхненне послання. А ось «Матриця: Воскресіння» стала такою собі підтримкою та розповіла про те, де ми всі перебуваємо сьогодні. Сподіваюся, що вона буде такою ж надихаючою для глядачів.

– Лана справді талановита сценаристка та режисерка. Розкажи, як тобі праюцвалося з нею після стількох років та вашої попередньої спільної роботи? Вона змінила свій стиль, чи не так?

– Так, це правда. Режисерка, з якою я працював наприкінці 90-х і на початку 2000-х, а потім над «Матрицею: Воскресіння», схожі. Але водночас вона пройшла революційний шлях розвитку. Адже раніше вона спостерігала за всім на моніторах та цікавилася штучним освітленням майданчика, зараз захоплюється та цікавиться природним освітленням. Тепер вона стоїть поруч із камерою та оператором і дає вказівки по кадрах. Та, хто була зацікавлена в репетиціях, тепер не робить прогони, кажучи щось на зразок: «Ти вчишся у процесі». Це інший підхід до роботи, це фундаментальні зміни, які зробили цей процес ще більш захоплюючим. Не те щоб інший підхід був нецікавий, але цей разюче відрізняється.

– Що ти відчув, повернувшись до образу містера Андерсона через стільки років?

– Було класно та комфортно. Мій персонаж наділений допитливістю, а також має хороший багаж досвіду та знань. Але разом з тим у фільмі є момент, коли він запитує себе: «Чи все це варте того, що насправді сталося, що це означає?» Я думаю, що то його спогади, вигадки, факти, правда, системи, контроль, особисті перспективи… Такий калейдоскоп, через який проходить персонаж. У фільмі є свої референси, пасхалки, своє минуле, теперішнє, свої персонажі, які живуть у моменті, які говорять про минуле, які, можливо, натхненні цим минулим, які зробили певний вибір, що тепер їм відгукується. Вони запитують себе: «Що ми зробили? Що ми робимо? Що ми сподіваємося зробити? Не лише для людства, а й для штучного інтелекту, інших живих істот». Цей гобелен, цей калейдоскоп, це було досить глибоко… Це було справжнім задоволенням – знову зіграти містера Андерсона.

– Розкажи, будь ласка, як тобі було знову працювати разом з Керрі-Енн Мосс, яка грає Триніті.

– Це завжди особливий та приємний досвід – працювати з Керрі-Енн, справді об’єднатися та стати єдиним елементом. Було приємно показати той зв’язок, який є у Томаса Андерсона та Триніті. Керрі-Енн – виняткова акторка, чиста душа, і знову зніматися разом з нею – це справжнє задоволення.

– Кіану, у новому фільмі з’являється багато нових акторів: Джессіка Генвік, Яг’я Абдул-Матін II, Ніл Патрік Гарріс, Джонатан Грофф. Як тобі працювалося з ними?

– Було справді круто працювати з акторами, які мали настільки велику любов і ентузіазм до проекту, а потім і самому відчути та побачити їхній надзвичайний талант та відданість. Це справжнє задоволення.

– У новій «Матриці» є багато чудових відсилок до минулих частин та пасхалок, що скажеш про них?

– Думаю, що з погляду кінематографічної структури та структури оповідання те, як Лана поєднує минуле і сьогодення, було справді цікавим не лише героям фільму, а й глядачам. Те, як вона використовує флешбеки, дуже посилює усі відчуття від стрічки разом із деякими редакторськими рішеннями та тим, як Лана залучає глядачів і дозволяє їм бути в конекті з персонажем під час розвитку сюжету.

– Ти трохи зачепив сюжет, тому давай поговорим про це. У фільмі твоєму персонажу потрібно зважитися на стрибок віри, в буквальному сенсі стрибнути з будівлі. Очевидно, що ти звик ретельно фізично готуватися до своїх фільмів. Але цього разу Лана хотіла, щоб для тебе все було інакше щодо фізичних навантажень, тренувань, сцен бійок, які завжди є в її картинах. Що цей досвід означав для тебе?

– Фізична підготовка до цього фільму, мабуть, була дуже схожою на підготовку до минулих. Думаю, що найбільшим викликом став стрибок, який Керрі-Енн та я мали здійснити з будівлі. Скотт Роджерс розробив усі страхувальні мотузки та продумав цю сцену. З ним вже працював раніше і повністю довіряюцій людині. Керрі-Енн також цілковито йому довірилася. Я подумав, що це дуже круто: Лана хотіла, щоб наші герої реально стрибнули з будівлі, а не створити це за допомогою ком’ютерної графіки. Вона дала нам можливість зробити щось і отримати досвід, якого ми ніколи не мали.

– І наостанок. Ти сказав, що завдяки фільму здобув новий досвід для себе. А як ти думаєш, якою буде реакція аудиторії на стрічку «Матриця: Воскресіння»?

– Сподіваюся, що люди надихнуться, добре проведуть час, посміються, поплачуть. У них є про що подумати. Бажаю всім винести щось корисне для себе з нової «Матриці».

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Авторка: Торі Торн

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