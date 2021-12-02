Матриця Воскресіння: дивитися офіційний трейлер

Кінокомпанія Warner Bros. Pictures представила трейлер фільму «Матриця: Воскресіння».

«Матриця: Воскресіння»: дивитись трейлер фільму

Комп’ютерна система «Матриця», яка встановила контроль над Землею, перезагрузилася. Тепер відроджені та пристарілі Нео і Трініті повинні згадати і знову знайти одне одного в новій матриці. «Після усіх цих років повернутися туди, звідки все почалося, назад до «Матриці»», – сказано у трейлері.

У фільмі знялися Кіану Рівз, Керрі-Енн Мосс, Яг’я Абдул-Матін II, Ніл Патрік Гарріс, Джессіка Генвік, Пріянка Чопра, Джонатан Ґроф та інші. Режисером виступила Лана Вачовскі.

Прем’єра фільму «Матриця: Воскресіння» запланована на 22 грудня 2021 року.

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