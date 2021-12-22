Творці «Емілі в Парижі» випустили колекцію одягу по серіалу

Вона відображатиме стиль головної героїні

Творці успішного серіалу «Емілі в Парижі» випустили колекцію одягу по проекту. Вона була створена разом з брендом безвідходного виробництва My Beachy Side.

Одяг відображатиме декаданс легкості та насолоди від життя, якими буде просякнутий другий сезон серіалу. Головна героїня Емілі разом з подругами опиниться на південному узбережжі Франції, а тому колекція покаже справжній стиль француженок.

«Сюжетна лінія другого сезону та образи Емілі в ньому надихнули нас на співпрацю з органічним брендом My Beachy Side, у колаборації з якими ми створили колекцію, яка відображає розслаблений гламур та життєрадісність півдня Франції. Вона виражає зовсім інший вигляд наших персонажів – відпускний шик», – розповів творець «Емілі в Парижі» Даррен Стар.

Головними моделями колаборації стала пляжна сукня Poisson із зображеннями морських мешканців, а також легкий комбінезон L’eau, що нагадує морську уніформу. Також у капсулі можна буде знайти в’язані купальники у морському стилі та максі-сукні з бахромою кольору океану. Колекція «Емілі в Парижі» вже поступила у продаж.

Нагадаємо, що 2 сезон серіалу «Емілі в Парижі» вже вийшов наNetflix22 грудня 2021 року.

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