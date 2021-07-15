Італія назвала міста-претенденти на проведення «Євробачення-2022»

Організатори вирішують, де краще провести пісенний конкурс

Після перемоги італійського гурту Måneskin на «Євробаченні-2021» Італія нарешті почала визначатися з містом, яке прийматиме пісенний конкурс наступного року. Італійський мовник вже завершив прийом заявок. Як повідомляє видання Wiwibloggs, прийняти у себе «Євробаченн-2022» готові аж 17 італійських міст.

Аби прийняти у себе пісенний конкурс, місто повинне відповідати наступним вимогам: найближчий міжнародний аеропорт повинен бути розташований максимум в 90 хвилинах їзди, місцеві готелі повинні забезпечити понад 2000 номерів поруч з ареною, де відбудеться конкурс, а саме місто має володіти розвиненою інфраструктурою. А сама арена повинна вміщувати неменше ніж 8000-10 000 глядачів, мати систему кондиціонування всередині, чітко окреслений периметр і достатньо місця для монтажу великої і складної сцени, прес-центру, а також безлічі підсобних приміщень.

Поки зазначеним вимогам відповідають наступні міста-претенденти: Ачіреале, Алессандрія, Бертиноро ді Романья, Болонья, Генуя, Флоренція, Єзоло, Матера, Мілан, Пезаро, Ріміні, Рим, Сан-Ремо, Турин, Трієст і Вітербо.

Назвати місто, яке прийматиме «Євробачення-2022» Італія збирається до кінця літа.

Фото: IStock

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