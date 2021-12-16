Sony Pictures зробили Олександра Педана українською Людиною-павуком

Кіностудія розкрила особистість супергероя Marvelв Україні

Думаєш, що Людину-павука звати Пітер Паркер, і він навчається у школі? А якщо ми скажемо тобі, що це не так? Принаймні, не в усіх Всесвітах. Перед виходом фільму «Людина-павук: Додому шляху нема» кіностудія SonyPicturesвирішила пофантазувати. Якби ми були в альтернативному всесвіті, хто міг би стати Людиною-павуком в Україні? І виявилося, що це ведучий Нового каналу Олександр Педан. Особистість супергероя оголосили на допрем’єрному показі супергеройського екшну «Людина-павук: Додому шляху нема» 15 грудня.

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– Хотів би подякувати SonyPicturesза те, що вони вирішили, що в Україні Людиною-павуком маю бути я. Це кайф, бо Людина-павук – це найвідоміший супергерой! Покажіть мені того, хто його не знає. Може, недарма я останній рік лажу на скеледромі сам і з сином, – з усмішкою подякував Олександр Педан.

Більше про те, як пройшов допрем’єрний показ фільму «Людина-павук: Додому шляху нема», та чому саме Олександра Педана зробили цим супергероєм в Україні, дивіться у сюжеті.

Дивися фільм «Людина-павук: Додому шляху нема» в кінотеатрах з 16 грудня 2021 року