Журнал Time назвав «Людину року-2021». Хто це?
Думаємо, що вгадати ім’я цього чоловіка можна з першого разу
Відоме видання Time визначилося з «Людиною року-2021». Престижне звання присвоїли мільярдеру та генеральному директору компанії «Tesla»Ілону Маску. Про стало під час офіційної церемонії, трансляцію якої можна було подивитися на YouTube-каналі видання Time.
«Ця людина має екстраординарний вплив на життя на планеті Земля і в перспективі, можливо, на життя за її межами. Від екзистенційної кризи зміни клімату, від проблем нерівності до нових меж можливої — ніхто не втілює теми цього року краще, ніж Ілон Маск», — заявив у ході церемонії головний редактор видання Едвард Фельзенталь.
Також редакція Time відзначила, що Маск у 2021 році став найбагатшою людиною у світі, а його SpaceX обігнала інші американські компанії у космічній гонці. Журнал також звернув увагу на зацікавленість підприємця у питаннях зміни клімату, розвитку штучного інтелекту та використання криптовалюту.
Фото: Getty Images
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