У мережу потрапило перше фото зі зйомок спецепізоду Гаррі Поттера

Легендарна трійка акторів франшизи про «Гаррі Поттера» Деніел Редкліфф, Ема Вотсон і Руперт Грінт повернулися у рідні стіни Гоґвортсу. Про це свідчить фото, опубліковане у соціальних мережах HBO Max.

На знімку виконавці ролей Гаррі Поттера, Рона Візлі та Герміони Грейнджер сидіть разом у вітальні факультету Гріфіндор та спілкуються. Це фото приносить стільки теплоти у серце, лишень подивіться!

Like they never left. Harry Potter 20th Anniversary: #ReturnToHogwarts premieres New Year’s Day on HBO Max. pic.twitter.com/6MBjWTjJbc

— HBO Max (@hbomax) December 9, 2021