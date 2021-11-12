Спецепізод «Гаррі Поттера»: Рон, Герміона та Гаррі знову з’являться разом на екранах

Може, ви про це ще не думали, але новорічні свята все ближче й ближче до нас. Тому зовсім скоро можна налаштовуватись на мандарини, герлянди та святкові фільми. Одним з таких є кіносага про хлопчика чаклуна Гаррі Поттера та його друзів. А особливо новорічним виглядає «Гаррі Поттер та філосовський камень», чи не правда? Заряджений магією та святковим, змовим настроєм.

Якщо ви теж є фанатом чи хоча б любителем поттераіни, то новина буде радісною. Адже Емма Вотсон, Денієл Редкліфф та Руперт Грінт знову з’являться на екранах в образах Герміони, Гаррі та Рона. Про це написало американське видання The Sun.

Такий камбек улюблених акторів, а саме – спецепізод, присвячений 20-річчю виходу на екрани першої частини фільмів про магічний світ «Гаррі Поттер та філософський камінь».

Як повідомляють ЗМІ, у спецепізоді відтворять кілька культових сцен з першого фільму, зокрема зустріч давніх друзів у Гоґвортс-експресі, події на платформі 9 3/4 та різдвяний бал у стінах школи чарівництва.

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Подейкують, що зйомки розпочнуться вже в кінця листопада цього року. Хоча офіційного підтвердження від кіностудії Warner Brothers ще немає. Усі подробиці намагаються тримати в секреті. Але ж дуже цікаво, як це все буде виглядати!

Фото – кадри з фільму

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