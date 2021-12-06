Запрошуємо у світ чаклунства та магії у тизері спецепізоду «Гаррі Поттера»

Стрімнговий сервіс HBO Max представив тизер спецепізоду «20-та річниця «Гаррі Поттера»: Повернення до Гоґвортсу».

Спеціально до 20 річниці від виходу першого фільму про «хлопчика, який вижив» творці та каст франшизи про Гаррі Поттера знову зберуться разом. Кожен отримає той самий лист-запрошення, який знову відправить їх до Гоґвартсу. Такі висновки можна зробити з невеличкого тизеру до спецепізоду.

Очікується, що у спеціальному випуску візьмуть участь основні актори фільмів про Гаррі Поттера – Деніел Редкліфф, Емма Вотсон, Руперт Грінт, Том Фелтон та багато інших. У тизері можна побачити, що запрошення на участь у спецепізоді вже отримали Марк Вільямс, який зіграв Артура Візлі, Роббі Колтрейн, який зіграв Хагріда, та Метью Льюїса, який виконав роль Невіла Довгопупса.

Спеціальний епізод до 20-річчя «Гаррі Поттера» вийде на HBO Max вже 1 січня 2022 року. От би мати маховик часу, щоб прискоритися і вже подивитися цей шедевр.

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