Вийду за тебе: дивитися офіційний трейлер

Дженніфер Лопес зіграла весілля у трейлері фільму «Вийду за тебе»
Кіностудія Universal представила трейлер романтичної комедії «Вийду за тебе».
«Вийду за тебе» – дивитися трейлер онлайн:
Фільм розповість романтичну, але непросту історію кохання. Напередодні весілля популярна співачка Кет Валдез дізнається, що наречений її зрадив. Щоб помститися колишньому, дівчина пропонує одружитися незнайомцю з натовпу прямо під час власного концерту. Тепер її чоловік — сором’язливий вчитель математики. Та чи впорається подружжя з викликами сімейного життя?
Головні ролі у фільмі виконали Дженніфер Лопес, Овен Вілсон та MALUMA. Режисером виступила Кет Койро.
Прем’єра фільму «Вийду за тебе» запланована на 10 лютого 2022 року.
Читай також:
Нова порція драми, хаосу, кохання та шарму у трейлері 2 сезону серіалу «Емілі в Парижі»
У Керрі Бредшоу з’явиться новий бойфренд: Нові деталі продовження «Секс у великому місті» (ФОТО)