Вийду за тебе: дивитися офіційний трейлер

Кіностудія Universal представила трейлер романтичної комедії «Вийду за тебе».

«Вийду за тебе» – дивитися трейлер онлайн:

Фільм розповість романтичну, але непросту історію кохання. Напередодні весілля популярна співачка Кет Валдез дізнається, що наречений її зрадив. Щоб помститися колишньому, дівчина пропонує одружитися незнайомцю з натовпу прямо під час власного концерту. Тепер її чоловік — сором’язливий вчитель математики. Та чи впорається подружжя з викликами сімейного життя?

Головні ролі у фільмі виконали Дженніфер Лопес, Овен Вілсон та MALUMA. Режисером виступила Кет Койро.

Прем’єра фільму «Вийду за тебе» запланована на 10 лютого 2022 року.

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