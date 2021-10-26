Дженніфер Лопес постала у розкішній весільній сукні (ФОТО)

Невже селебриті почала підготовку до весілля з Беном Аффлеком?

Нещодавно американська співачка та акторка Дженніфер Лопес була помічена у розкішній весільній сукні. Фанати одразу висунули припущення, що зірка вже почала обирати сукню для того самого дня зі своїм бойфрендом Бенном Аффлеком. Але все виявилося набагато прозаїчніше.

Насправді, Дженніфер Лопес надягнула розкішну весільну сукню для зйомок фільму «Перший зустрічний». У цій кінокартині зірка зіграє разом зі співаком Малума. За сюжетом латинська поп-зірка, дізнавшись, що її коханий зрадив їй, вона вирішує вийти заміж за першого, кого зустріне. І під час концерту вона обирає незнайомця, який підняв табличку «Виходь за мене».

На фото, які потрапили у мережу Дженніфер Лопес постала у розкішній весільній сукні, яка нагадує сукню принцеси з діснеївського мультфільму. Неймовірну сукню зі складною вишивкою для фільму спеціально виготовив Zuhair Murad.

Лишень подивіться – яка краса! У такій сукні мріяла б вийти заміж не одна дівчина!

Фото: Getty Images

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