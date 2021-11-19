Бумбокс – Імперії впадуть: дивитися онлайн прем'єру кліпу

Український гурт «Бумбокс» презентував нову пісню та відеороботу «Імперії впадуть».

Дивитися прем’єру кліпу «Бумбокс» – «Імперії впадуть» онлайн:

У кліпі фронтмен гурту «Бумбокс» Андрій Хливнюк та супермодель Наталія Гоцій влаштували дуель на справжніх шпагах. Таку ідею відео втілив у життя режисер Стас Гуренко.

«Імперії впадуть» – історія про те, як стосунки з коханою людиною, хоч би якими вони були, лишають на нас сліди. І отримавши цей досвід, ми несемо його із собою. Іноді людина з’являється в житті іншої як підтримка, іноді як випробування, яке не кожен здатен пройти. Що робити? Встати та продовжити? Завдати удару в спину чи просто здатися? Кинути зброю та віддатись одне одному? Варіантів безліч, як і безліч тактик у фехтувальному поєдинку», – поділився режисер кліпу Стас Гуренко.

На зйомки у кліпі Наталія Гоцій погодилася досить швидко. Вона є давньою прихильницею гурту «Бумбокс», а тому, почувши пісню, фактично сама запропонувала знятися у кліпі.

«Наталя заради нас скасувала одну зйомку і перенесла ще кілька, одразу після зйомок кліпу поїхала в аеропорт, де на неї чекала робота в Лондоні. Вона закохала знімальну групу своїм тактом і професіоналізмом. Коли Наталя була в кадрі, на майданчику стояла тиша, хіба що я міг щось говорити з нашим оператором Олександром Бойком, та й то режисер на нас покрикував. Наталя настільки органічно вписалася в історію, що їй одразу всі повірили. Спробуйте прожити важкі стосунки у кадрі під яскравим світлом в оточенні тридцяти людей. А тепер повторіть це дев’ять раз. Це треба вміти», – розповів Андрій Хливнюк.

«За свою кар’єру моделі я брала участь, мабуть, у тисячі зйомок, але в кліпі знімалася вперше. Та ще й у кліпі улюбленого гурту! Звісно, я нервувала. Головним для мене було виправдати довіру Андрія та Стаса, зіграти переконливо та подолати свій внутрішній стрес. Тому що кліп залишиться назавжди. Це маленьке кіно, і тепер я знаю, як його знімають. Цікаво, що хоча буквально все було для мене новим – від спецгриму, який наноситься набагато довше звичайного, до дублів, що повторюються – це не збивало. Навпаки, що більше «ран» з’являлося на моєму тілі, то краще я розуміла, що мені треба робити. Шпага та костюм перетворюють – я відчувала себе бійцем, вони посилювали агресію, посилювали внутрішній конфлікт, тому сцени на манежі грати було легко. А ось сцена в душі… Я думала, що це жарт. Немає жодної проблеми у тому, щоб цілуватися на знімальному майданчику. Ми актори і виконуємо свою роботу, але як зрозуміти, що це не вульгарно? Ну і попри турботу команди – було прохолодно. Але ми впоралися швидко. З першого дублю. Або з другого. Чи третього?..» – поділилася враженнями Наталія Гоцій.

Зйомки кліпу проходили у Київській обласній школі вищої спортивної майстерності міста Бровари. За кожним із музикантів було закріплене своє місце: діджей Валік грав біля матів для стрибків у висоту, Паша Литвиненко в ямі для стрибків у довжину, прямо на піску, Діма Кувалін на тлі пересувних трибун, у які чудово вписались його гітарні комбіки, Інна між боксерськими грушами, Андрій у зоні для метання ядра, а барабани Саші Люлякіна встановили на біговій доріжці, обмеживши простір навколо них бар’єрами.

У сценах фехтування Андрія Хливнюка та Наталю Гоцій підміняли титуловані спортсмени Влада Харькова та Володимир.

«Про роль Наталії Гоцій я неодноразово говорив. Без неї кліпу не було б. І він був би зовсім іншим без наших чемпіонів, фехтувальників Влади Харькової та Володимира Станкевича. Влада та Володимир грали у сценах фехтування та показали, як поводяться справжні чемпіони – без капризів, без тупання ніжкою, вони кілька годин чекали свого виходу та виклалися на повну. Шкода, що ми мали мало часу на спілкування», – розповів Андрій Хливнюк.

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