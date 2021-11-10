Оля Полякова випустила книгу «неШкідливі поради дорослої дівчинки»

Біографічне зібрання думок та життєвих поглядів співачки вже надійшло у продаж

У видавництві IPIO вийшла книга Олі Полякової «Нешкідливі поради дорослої дівчинки». Це видання транслює філософію співачки: яскравої, неординарної особистості з шаленою харизмою, сміливими поглядами та енергією, що буквально збиває з ніг.

Книга складається з чотирьох розділів, які висвітлюють ключові етапи життя артистки: як вона стала тією Олею Поляковою, яку сьогодні знають і люблять мільйони людей. У розділі «Хід королеви» Оля розповідає, як знайти своє покликання та здобути внутрішню свободу. Розділ «Яжемати» присвячений тому, як бути найкращою мамою без шкоди для свого життя — правил здорового та щасливого егоїзму. У «Мислеформах» Полякова ділиться рекомендаціями, як зробити так, щоб всесвіт чув тебе і відгукувався. А глава «Офігенно красива» містить секрети краси та здоров’я від співачки. При цьому сама Оля не претендує на істину в останній інстанції і не має наміру нікому нав’язувати свою думку.

– Я не психоаналітик, не гуру і не коуч – їх і так забагато з’явилось останнім часом. Я всього лише жінка, яка дещо зрозуміла про це життя та його закони. Або не зрозуміла… Я можу помилятися, можу повторюватися, можу сама собі суперечити, мене може заносити на поворотах, але я чесна і поблажлива сама до себе, – розповідає Оля Полякова.

Книга, розрахована на найширше коло читачів, допомагає полюбити себе, навчитися не звертати уваги на критику та знайти баланс між роботою та відпочинком. «Не шкідливі поради дорослої дівчинки» розкривають оригінальну думку Олі Полякової, яка для багатьох стане справжнім одкровенням.

– Ти у себе одна! Не клади своє життя ні на чий вівтар. Живи заради себе! Тільки щасливою ти можеш зробити щасливими інших, – коментує Полякова.

Фото – @polyakovamusic

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