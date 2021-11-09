Кохана засновника Amazon Джефа Безоса фліртувала з Леонардо Ді Капріо: новий мем (фото та відео)

У Лос-Анджелесі відбувся 10-й гала-вечір Art+Film у художньому музеї LACMA, який організовував голівудський актор Леонардо Ді Капріо

На ньому відбулась досить кумедна та незручна ситуація. Мільярдер Джефф Безос разом зі своєю коханою Лорейн Санчез підійшли привітатись до Ді Капріо та почали з ним розмовляти. Санчез, побачивши Лео, вирішила з ним трохи пофліртувати, що відразу зняли камери журналістів. Жінка почала тягнутися до голлівудського красеня і шарітися від задоволення. Давайте чесно, ну хто ж би встояв перед Ді Капріо?

Відео одразу розлетілося мережею, а фото трійці стали основою для мемів та жартів.

Добре, що у самого Джеффа Безоса відмінне почуття гумору і мільярдер не розгубився – зробив мем самостійно.

– Лео, йди но сюди. Я хочу показати тобі щось, – підписав фото зі змістом Джефф.

Ситуація кумедна та дійсно доводить, що ти можеш бути найбагатшою людиною у світі, проте для дівчини Леонардо Ді Капріо (чи будь-яка інша зірка) – все одно ікона.

Фото – Getty Images, скрін з відео

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