Кохана засновника Amazon Джефа Безоса фліртувала з Леонардо Ді Капріо: новий мем (фото та відео)

У Лос-Анджелесі відбувся 10-й гала-вечір Art+Film у художньому музеї LACMA, який організовував голівудський актор Леонардо Ді Капріо

На ньому відбулась досить кумедна та незручна ситуація. Мільярдер Джефф Безос разом зі своєю коханою Лорейн Санчез підійшли привітатись до Ді Капріо та почали з ним розмовляти. Санчез, побачивши Лео, вирішила з ним трохи пофліртувати, що відразу зняли камери журналістів. Жінка почала тягнутися до голлівудського красеня і шарітися від задоволення. Давайте чесно, ну хто ж би встояв перед Ді Капріо?

Відео одразу розлетілося мережею, а фото трійці стали основою для мемів та жартів.

Добре, що у самого Джеффа Безоса відмінне почуття гумору і мільярдер не розгубився – зробив мем самостійно.

– Лео, йди но сюди. Я хочу показати тобі щось, – підписав фото зі змістом Джефф.

Leo, come over here, I want to show you something… @LeoDiCaprio https://t.co/Gt2v9JZTNz pic.twitter.com/KqGLB839NI

— Jeff Bezos (@JeffBezos) November 8, 2021