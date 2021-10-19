Названо причину розриву Дженніфер Лопес та Бена Аффлека 17 років тому

Селебриті розсталися через серйозні проблеми актора

Після того, як співачка Дженніфер Лопес та актор Бен Аффлек знову зійшлися, шанувальники не перестають цікавитися причиною їхнього розриву 17 років тому. Щокілька тижнів американські медіа вибухають новими теоріями. Ділимося з вами останньою версією розриву зіркової пари, про яку повідомляє Daily Mail.

У 2003 році Джей Ло та Бен Аффлек відмінили весілля за день до церемонії. Тоді всі шукали відповіді. Тоді всі говорили, що стосунки закінчилися через надмірну увагу медіа. Але нещодавно колишній менеджер співачки Роб Шутер заявив, що пара розійшлася через алкогольну залежність актора.

Шутер розповів, що ініціатором розриву був саме Бен Аффлек. Тоді він пішов через своїх «демонів», але потім таки вилікувався від залежності.

Фото: Getty Images

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