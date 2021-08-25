Селебриті планує таки зробити Джей Ло своєю дружиною

Кажуть, що двічі в одну річку не ввійдеш. Але голлівудський актор Бен Аффлек та американська співачка Дженніфер Лопес збираються довести протилежне. Спочатку вони відновили свої стосунки після перерви у 20 років, а тепер Бен Аффлек збирається освідчитися коханій. Принаймні, про це почали писати усі західні ЗМІ.

Чутки про можливі заручини Бенна Аффлека та Дженніфер Лопес спровокували папараці, які підловили актора у ювелірному бутіку, де він розглядав обручки. Обирати каблучку для Джей Ло Бен пішов разом зі своєю мамою та сином, тому, скоріше за все, родина вже одобрила вибір зірки. Гарячішими чутки робить той факт, що Бен Аффлек заходив до ювелірного бутіку вже двічі за останні кілька днів.

Цікаво, як і де Бен Аффлек збирається освідчитися Дженніфер Лопес? Чекаємо на радісні новини.

Фото: Getty Images

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