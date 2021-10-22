Мисливці на привидів: З того світу: дивитися офіційний трейлер

B&H Film Distribution Company представили другий трейлер культового фільму «Мисливці на привидів: З того світу».

«Мисливці на привидів: З того світу»: дивитися трейлер онлайн

Фільм стане продовженням культових «Мисливців на привидів» 1984 та 1989 років. Через те, що попереднє продовження 2019 року провалилося, творці вирішили зняти нову частину франшизи, яка продовжить два оригінальні фільми.

У трейлері показано звичайну американську родину, яка успадкувавши старий занедбаний будинок, переїздить у маленьке містечко. Їхня поява збігається з надзвичайною активністю паранормальних сил, які перевертають звичне життя з ніг на голову. Діти знаходять культову машину мисливців на привидів та вирішують побороти паранормальне.

Сценаристом і режисером стрічки став Джейсон Райтман, син режисера першого фільму Айвана Райтмана. У фільмі можна буде побачити зірок оригінальних фільмів та нових героїв, серед якиих Маккенна Грейc, Пол Радд, Білл Мюррей, Керрі Кун, Сігурні Вівер, Фін Вулфард, Енні Поттс, Ден Екройд.

Прем’єра фільму «Мисливці на привидів: З того світу» запланована на 11 листопада 2021 року.

Читай також:

Про що будуть нові «Мисливці на привидів»?

Серіали від Netflix на основі реальних подій: ТОП-5