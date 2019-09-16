Режисер розповів про сюжет майбутнього фільму

Кінокомпанія Sony Pictures почала підготовку до зйомок нового фільму «Мисливці на привидів». Планується, що вони розпочнуться вже цього літа. Робота над сценарієм велася у суворій секретності. Але режисер Джейсон Рейтман привідкрив таємницю, розповівши, як придумав сюжет нових «Мисливців за привидами».

– Цей персонаж прийшов до мене, – поділився Джейсон Рейтман. – Це була 12-річна дівчинка. Я не знав, хто вона така і чому заглянула до мене в голову, але я побачив її з протонним рюкзаком в руках. І я написав цю історію. Вона формувалася протягом багатьох років. Все почалося з дівчинки, і раптом це була сім’я. І в кінці кінців, я знав, що це той фільм, який мені потрібно було зробити, потрібно було написати.

Вже стало відомо, що дівчинку зіграє МакКенна Грейс, а її матір’ю стане Керрі Кун. Хто ж стане «мисливцями», поки не відомо. Але режисер підтвердив, що у фільмі зніметься Ден Екройд.

Режисер Джейсон Рейтман спробує повторити успіх свого батька, який зняв перші два фільми «Мисливці на привидів» 1984 та 1989 років.Окрім режисерських обов’язків, Рейтман частково взяв на себе написання сценарію разом з Джил Кенаном.

Планується, що у прокат новий фільм «Мисливці на привидів» вийде влітку 2020 року.

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