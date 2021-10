Måneskin – MAMMAMIA: прем'єра пісні! Невже плагіат?

Переможці «Євробачення-2021» випустили перший трек після тріумфу на конкурсі

Måneskin нарешті випустили нову пісню, таку ж саме запальну, як і попередні. Від неї віє гарячим та сексуальним настроєм. Фанати, звичайно, в захваті.

Проте відмітили одне «але» – «MAMMAMIA» дуже схожа на інший популярний трек гурту, а саме на «I wanna be your slave», на яку Måneskin нещодавно випустили кліп на своєму офіційному YouTube-каналі.

Про схожість пісень шанувальники гурту стали писати в коментарях в Instagram Måneskin: «Чому ця пісня звучить так само, як I wanna be your slave?», «Звучить, як I wanna be your slave!», «Те ж саме подумала!», «Ти не одна, хто так думає! В такому ж дусі, а я сподівалася почути абсолютно нову пісню». Можете самі порівняти дві пісні:

Правда ж, вони дійсно дуже схожі? Цікаво, невже музиканти самі цього не помітили чи зробили плагіат спеціально, щоб про них більше говорили?

