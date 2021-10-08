Måneskin – MAMMAMIA: прем'єра пісні! Невже плагіат?

Måneskin – MAMMAMIA: Новий трек гурту – слухаємо! Сплагіатили самих себе?
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Måneskin нарешті випустили нову пісню, таку ж саме запальну, як і попередні. Від неї віє гарячим та сексуальним настроєм. Фанати, звичайно, в захваті.
Проте відмітили одне «але» – «MAMMAMIA» дуже схожа на інший популярний трек гурту, а саме на «I wanna be your slave», на яку Måneskin нещодавно випустили кліп на своєму офіційному YouTube-каналі.
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Про схожість пісень шанувальники гурту стали писати в коментарях в Instagram Måneskin: «Чому ця пісня звучить так само, як I wanna be your slave?», «Звучить, як I wanna be your slave!», «Те ж саме подумала!», «Ти не одна, хто так думає! В такому ж дусі, а я сподівалася почути абсолютно нову пісню». Можете самі порівняти дві пісні:
Правда ж, вони дійсно дуже схожі? Цікаво, невже музиканти самі цього не помітили чи зробили плагіат спеціально, щоб про них більше говорили?
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Фото – Getty Images
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