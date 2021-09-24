Спенсер: дивитися офіційний трейлер

Про леді Ді вже зняли десятки фільмів, вона є уособленням доброти, ніжності та жіночої трагедії

Кіностудія Neon представила свіжий трейлер картини Пабло Ларраін «Спенсер». У новій картині принцесу грає Крістен Стюарт, яка доволі добре вписалась в роль. У ролику ми вже бачимо більше кадрів з акторкою. Її поведінка, одяг, волосся, брови та навіть вираз обличчя – складається враження, що глядач дивиться на живу леді Ді.

Сюжет стрічки присвячений одному уїк-енду з життя принцеси, коли вона проводить різдвяні канікули з королівською родиною в маєтку Сандрінгем в Норфолку. Її шлюб з прнцем Черльзом тріщить по швах, з’являються плітки, що в Діани є коханець. Принцеса вирішує розлучитись, проте на різдвяних канікулах королівська сім’я зображає мир та злагоду. Про всі переживання та, що коїться в душі Діани, ми дізнаємось в стрічці.

Світова прем’єра картини відбулася на Венеціанському кінофестивалі, який відбувся у вересні. В українських кінотеатрах фільм показуватимуть з 9 грудня 2021 року.

Дивимось офіційний трейлер фільму «Спенсер»:

Фото – Getty Images

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