Кліп Тані Муіньо отримав одразу три нагороди MTV Video Music Awards

Українська режисерка обійшла Біллі Айліш – кліп Your Power, Тейлор Свіфт – кліп Willow, Тревіса Скотта – кліп Franchise та іншихє

Перемогу здобув кліп, який зняла дівчина, на пісню Montero (Call Me By Your Name) репера Lil Nas X. Відеороботу визнали переможцем у категоріях «Відео року», «Найкраща режисура» та «Найкращі візуальні ефекти». Всього кліп боровся в п’яти номінаціях на MTV Music Video Awards 2021.

Кліп вийшов доволі скандальним та яскравим. У ньому американський репер постав в образі жителя Раю, якого спокушає змій. Після гріховного падіння його судять в чистилищі, і він потрапляє до пекла, спускаючись на пілоні. Там він спокушає диявола.

Репер був дуже радий нагороді, але не забув про Таню та подякував ій у своїй промові зі сцени. До речі, нагороду вони розділила на двох, адже Lil Nas X також значиться режисером відео.

