Хлопець Брітні Спірс збирається освідчитися коханій (ФОТО)

Обранець зірки готується до заручин

Схоже, що американська співачка Брітні Спірс може незабаром вийти заміж. Принаймні, якщо вона погодиться на пропозицію руки та серця від її коханого Сема Асгарі. Бо ж нещодавно чоловіка помітили, коли він обирав обручку! Про це пише видання PageSix.

Папараці застукали бойфренда Брітні Спірс в ювелірному будинку Cartier в Лос-Анджелесі. Там зірковий хлопець придивлявся до обручок. Невідомо, чи він придбав таки ту саму обручку з діамантом чи ні. Але очевидці говорять, що консультант магазину точно показувала Сему обручки.

Цікаво, що нещодавно інсайдер з оточення пари розповідав, що пара може одружитися. Чекаємо на радісні новини.

Фото: Getty Images

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