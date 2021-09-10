TVORCHI – ROAD. Слухати онлайн прем'єру альбому

9 треків, що зупиняють у моменті: електронний дует TVORCHI, який називають вiдкриттям молодої української сцени, представив новий альбом під назвою ROAD

Переможці музичної премії YUNA-2020 у номінаціях «Гурт року» та «Альбом року» TVORCHI презентували лонгплей, над яким працювали останній рік. Альбом ROAD – це 9-серійний молодіжний роуд-муві, кожен трек якого ідеально пасує подорожам і мандрівкам.

Креатори не перестають експериментувати: звучання нової пластинки докорінно відрізняється від попередньої. Усі синти музичний продюсер та учасник дуету Андрій Гуцуляк синтезував самотужки, а в треках зашифрував звуки вулиць та природи, які записав під час гастролей в різних містах України. В пісні «Іди сюда» інтегрований звук одеського морського бризу, в Electrify – удари грому, а в Loco – шум дерев, записаний після виступу в Карпатах.

Головне, до чого артисти закликають у новій платівці – не жити від цілі до цілі, а проживати кожен день, насолоджуватись своєю дорогою.

– Ми живемо у час досягаторства, успіх став головною умовою для щастя кожного. Здається, що «заживеш», тільки коли досягнеш чогось великого. А життя проходить кожного дня. Ми хочемо, щоб наш альбом ROAD зупинив вас у моменті, став саундтреком ваших подорожей. В машині, літаку чи в метро увімкніть у навушниках від першого до останнього треку і просто enjoy the ROAD, – розповідають представники гурту TVORCHI.

Артисти поділились, що всі треки нового альбому побудовані на емоціях навколо відносин, власних переживаннях та думках у цей період, та пов’язані між собою одним сюжетом.

Перший трек з альбому Falling, який вийшов до релізу відразу потрапив до усіх музичних чартів України та увійшов у трійку найпопулярніших треків у стримінгу серед усіх українських артистів. TVORCHI відзняли відео на всі 9 треків альбому, які представлять в найближчий час. Кліп на трек Falling, який вийшов першим, набрав більше мільйона YouTube-переглядів за перші дні після прем’єри.

Послухати альбом гурту можна за всіх музичних платформах тут.

Фото – TVORCHI

Читай також:

MONATIK — «С.О.В.А.»: дивимося довгоочікувану прем’єру кліпу!

Бред Пітт та Марго Роббі знову закрутили роман