Брэд Питт и Марго Робби снова закрутили роман

Селебрити открыто флиртуют на съемках

Говорят, что прежние чувства просто так не угасают. И похоже, голливудские актеры Брэд Питт и Марго Робби являются тому ярким примером. Ведь, по слухам, коллеги, которые уже могли раньше встречаться, восстановили свой роман.

Как пишут американские СМИ, чувства Брэда Питта и Марго Робби вспыхнули вновь недавно во время совместных съемок в фильме «Вавилон». Очевидцы утверждают, что в перерывах между дублями актеры открыто флиртуют друг с другом. Мол, их даже не останавливает тот факт, что Робби замужем. Также говорят, что брак актрисы переживает непростые времена. Она мало времени проводит с мужем, а то все время сильно ревнует ее.

Напомним, что это уже не первые слухи о романе Брэда Питта и Марго Робби. Ходили слухи, что у актеров уже был роман. И, мол, при поддержке Брэда в 2015 году Марго получила роль в фильме «Игра на понижение», который тогда продюсировал Питт.

Фото: Getty Images

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