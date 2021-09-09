MONATIK — Сова. Смотреть онлайн премьеру клипа

MONATIK — «С.О.В.А.»: состоялась долгожданная премьера одного из лучших хитов мультиартиста! В новой видеоработе креатор и продюсер музыкальной корпорации погрузил зрителей в виртуальный мир ритмолова

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«Я стал Совой. Ненамеренно, не по собственному желанию. Просто ночью отучили спать мысли, которые приходят постоянно. Их особенный поток происходит, когда стемнеет. Они заставляют скитаться в поисках ответов, самопознания, познания людей в целом… И песни дарят, — поделился MONATIK, который недавно пригласил поклонника на сцену и спел с ним дуэтом прямо во время концерта. — Со временем понимаешь, что самое большое счастье в жизни — это люди… Самое большое разочарование, как ни странно, тоже они… Могут возвысить, вдохновить любовью, словами, взглядом… И в то же время унизить, забить в угол и мигом испортить внутренний мир. Интонацией, сплетней, враньем… Дарят надежду на завтра, потом воруют нашу молодость забивая ее в страх, который превращается в привычку сделать шаг навстречу мечте. Большая сила человека и стать сильнее всего этого — главный идейный путь песни «С.О.В.А.». Она вызвана эмоциями разочарования. Такие песни тоже нужны, чтобы запечатлеть, запомнить и становиться сильнее. Каждый раз прослушивая ее, при необходимости.

Слушаю.

Обдумываю.

Вижу.

Анализирую?

Чем старше мы становимся, тем чаще ловим себя на мысли, что люди многие ведут себя как-то не по-людски. Как животные, ей Богу. Пытаются укусить, откусить, навредить получая от этого истинное, нечеловеческое наслаждение. В такие моменты хочется стать совой: не бежать сквозь деревья, не мудрые, а с волками затаившимися… и лететь над ними. Стать выше, сильнее, быстрее. Увидеть свет в темном каменном лесу, отчетливо и ясно. Когда они врут острыми зубами поклацивая за спиной, когда потом смотрят в глаза, улыбаясь продолжая врать. Хочется просто поблагодарить их за уроки, силу крыльев и возможность взлететь выше, и вспомнить что сегодня нужно очень много раз перепроверить, чтобы во что-то поверить. Надеюсь они остаются удовлетворёнными и сытыми. Надеюсь, уже не узнаю. Отныне я над ними летаю. Если понимаете о чем я, а я думаю понимаете очень хорошо, раз дочитали до этих строк… С.О.В.А — это мы, из одного леса компания. Те, кто видели, как пустеют города, словно душа, теряющая смысл, вдохновение, желание продолжать. Те, кто хотят вырваться из бесконечного потока информации и зажигать! Зажигать, словно юность вечна! Видимо так… раз помним, что даже в самое серое время, когда Вера, Любовь и Надежда заблудились в самом дремучем лесу. Нужно быть как сова. Не бежать сквозь деревья, а лететь над ними. Видеть свет в темноте. Отчетливо и ясно!!!»

Режиссер клипа: Ells Wake

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