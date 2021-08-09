Батько Брітні Спірс хоче запроторити співачку у психлікарню

Опікун заявив, що переймається через нестабільну психіку доньки

Батько Брітні Спірс може знову відправити селебриті у психлікарню. Про це Джеймі Спірс заявив під час свого нещодавнього виступу у суді у справі про опікунство над Брітні Спірс. Про це пише видання Page Six.

Батько Брітні Спірс Джеймі намагався пояснити, що співачку не можна звільняти від його опікунства через її нестабільну психіку. Мовляв, навіть асистентка Брітні Джоді Монтгомері, яка також призначена частковою опікункою зірки, занепокоєна психологічним станом артистки.

За словами батька знаменитості, Джоді Монтгомері зізналась, що Брітні не приймає ліки, відмовляється зустрічатися з лікарями та консультуватися з медичною бригадою. Вона навіть, начебто, говорила про можливу госпіталізацію Брітні Спірс до психіатричної лікарні.

Але сама асистентка спростовує усі слова Джеймса Спірса. Вона вважає, що він перекрутив інформацію так, щоб вона звучала «зручно» для нього.

Фото: Getty Images

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