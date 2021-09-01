Батько Брітні Спірс вимагає грошей за відмову від опікунства. Яка ціна?

На кону – мільйони доларів

Американська співачка Брітні Спірс заявила, що її батько Джеймі Спірс вимагає грошей за відмову від опікунства над нею. Про це пише видання HollywoodLife з посиланням на отримані нові судові документи.

Відомо, що Джеймі Спірс вимагає у Брітні 2 мільйони доларів, аби добровільно відмовитися від статусу її опікуна. За словами адвоката співачки Меттью Розенгарта, Джеймс Спірс хоче витрати ці гроші, щоб погасити судові витрати – 1,3 мільйона доларів та розплатитися з компанією Tri Star, яка співпрацювала зі співачкою, – 500 тисяч доларів.

Але Брітні Спірс та її захисник не збираються піддаватися на такі провокації. Вони хочуть вирішити все справедливо в рамках суду.

«Батько не буде знущатися над Брітні або вимагати у неї грошей. Однак, як ми писали в нашій новій документації до суду, попередні умови, яких містер Спірс домагався в своєму судовому позові від 12 серпня 2021 року, недоречні і неприйнятні. Містер Спірс також не має права намагатися утримувати свою дочку в заручниках, встановлюючи умови своєї відставки. Йдеться не про нього, а про інтереси його дочки, яка згідно із законом вимагає його відсторонення. Навіть, якщо не брати до уваги юридичні питання, які потребують його негайного відсторонення, якщо він любить свою дочку, містер Спірс має піти у відставку зараз, сьогодні, перш ніж його відсторонять від посади. Це було б правильним і гідним вчинком», – заявив виданню адвокат Брітні Метт Розенгарт.

Нагадаємо, що американська співачка Брітні Сіпрс зараз бореться за скасування опікунства свого батька Джеймі над нею. У суді артистка розповіла, якими були для неї 13 років під опікою батька, і попросила позбавити його права розпоряджатися її життям і фінансами. Тоді суддя відхилила це прохання, але зірка знайшла нового адвоката і продовжує боротьбу.

Фото: Getty Images

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