Джамала випустила новий альбом 5:45

Українська співачка Джамала випустила новий альбом під назвою «5:45». Для артистки це вже другий альбом за останні шість тижнів.

– В альбомі «5:45» я продовжую вивчати світ людських емоцій. Він про погляд всередину себе. У ньому є трохи меланхолії, трохи смутку, душевний стан, коли ти просто сприймаєш все, як є, і розумієш, що нічого не можна змінити, – поділилася співачка.

До альбому «5:45» увійшла композиція «Сміюсь и плачу», записана з саундпродюсером Іваном Клименко на Балі в березні 2019-го, і дует із зіркою українського хіп-хопу alyona alyona «Жалі», а також спільні треки з електронними музикантами Koloah і Vakula.

– В альбом увійшли пісні, які створені переважно з електронщиками. Під час роботи над піснею «5:45» я відкрила для себе дуже талановитого музиканта Іллю Місюру. Мене з ним познайомила Ната з групи Pur:Pur. Хоча ми в основному працювали дистанційно, мені сподобалося, як він відчув мою музику. Ми так довго працювали над композицією, що Ілля встиг дуже добре вивчити мій стиль комунікації: якщо мені подобається – відповідаю відразу, якщо ні – довго мовчу, думаю, що саме не так. Мені здається, багатьом «5:45» буде співзвучний в емоційному плані. Хтось, щоб розібратися в собі, ходить до психологів, менторів, коучів. Мені ж в цьому допомагає написання пісень. Коли пишу музику, тексти, мелодію, ритм – я ніби ходжу до своїх слухачів в гості і розповідаю про все, що мене турбує, – щиро розповіла Джамала.

Читай також:

Справжній магічний ліс у кліпі «М’ята» гурту KAZKA

«У соцмережах чекають «дорошат» і «дантесиків»»: Надя Дорофєєва – про поповнення у родині