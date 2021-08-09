Дженніфер Лопес знову стане мамою після весілля з Беном Аффлеком

Зірки збираються завести спільну дитину

Реюніон американської співачки Дженніфер Лопес та голлівудського актора Бена Аффлека набирає все більших обертів. Не так давно стало відомо, що парочка не проти зіграти весілля, як у мережу просочилася ще гарячіша інформація. Як повідомляють близькі до пари джерела виданню Heat World, після весілля Дженніфер Лопес планує ще раз стати мамою. Джей Ло хоче, щоб у неї з Беном Аффлеком були спільні діти.

«Для Джен це може статися досить нескоро. Але вона переконана, що її і Бена доля – виростити прекрасну змішану сім’ю: у Бена троє своїх дітей, а у Джей-Ло двоє … Бен вважає, що це чудова ідея», – поділився інсайдер.

Зважаючи на те, що Дженніфер вже виповнилося 52 роки, народити самій їй навряд чи вдасться. Скоріше за все, пара скористається послугами сурогатної матері.

Нагадаємо, що у шлюбі з Марком Ентоні у Джей Ло народилися двійнята Емма та Макс, а у Бен Аффлек виховує трьох дітей від попереднього шлюбу.

Фото: Getty Images

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