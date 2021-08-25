Колишній наречений Джей Ло відібрав у неї авто, подароване їй на день народження

Розлучення набирає оборотів, і миром не пахне

Розійтися друзями – це досить рідкісне явище. І хоч би як сильно не намагалися деякі зірки пройти красиво через свій брейкап, в один момент когось може просто накрити. Схоже, що саме це і відбувається з колишнім нареченим Дженніфер Лопес. Бейсболіст Алекс Родрігес відібрав у Джей Ло автівку, яку сам же подарував їй колись на день народження. Принаймні, таке припущення висунули шанувальники співачки.

Справа у тому, що днями Алекс Родрігес опублікував фото у своєму Instagram, на якому показав свій автопарк. Серед усіх автомобілів на першому плані можна помітити червоний 911 Carrera GTS Porsche 2019. Дивно, адже саме таке авто Алекс Родрігес подарував Джей Ло на день народження, коли зірки ще були парою.

У коментарях під постом намагаються добитися правди. Невже бейсболіст попросив свій подарунок назад? Чи то сама Дженніфер Лопес віддала презент? «Схоже, що Джей Ло залишила не тільки тебе, а й червону машину», «Жорстоко. Позує біля машини, яку сам подарував Дженніфер на день народження», «Як ти посмів забрати у неї Porsche?».

Фото: Getty Images

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