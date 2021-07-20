«Просто гарні друзі»: Колишній чоловік Дженніфер Лопес прокоментував її роман з Беном Аффлеком
Стосунки селебріті набирають все нових обертів
Відтоді, як стало відомо про роман Дженніфер Лопес та Бена Аффлека, американські ЗМІ почали збирати думки усіх колишніх зірки щодо її нових стосунків. І нещодавно зіркову парочку взявся прокоментувати ексчоловік зірки Марк Ентоні, з яким Джей Ло виховує 13-річних двійнят.
Інсайдер, близький до Марка Ентоні, розповів виданню The Hollywood Reporter, що бажає колишній лише щастя, і йому неважливо, з ким зустрічається Дженніфер. Досить зріла позиція, враховуючи те, що Дженніфер Лопес вийшла заміж за Марка Ентоні одразу після розставання з Беном Афлеком.
«Вони підтримують бажання і потреби одне одного і це справді працює. Він не проти, що вона стала більше часу проводити в Лос-Анджелесі. Вони дуже близькі і просто гарні друзі. У них такі здорові, відкриті стосунки, і вони багато розповідають одне одному. Він дивиться на це так, ніби Бен робить її щасливою, а значить, вона повинна бути з Беном. Він хоче, щоб вона жила життям, яке приносить їй щастя», – поділився анонім.
Нагадаємо, що Дженніфер Лопес та Марк Ентоні були разом з 2004 по 2014 роки. У шлюбі у них народилися двійнята Емма та Максиміліан. Після розлучення зірки змогли залишитися хорошими друзями.
Фото: Getty Images
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