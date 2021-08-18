Настя Каменських розповіла, що таке гастролі: «Обмін енергією, проте не бачити його»

У співачки розпочались десятиденні гастролі

У своєму Instagram Настя Каменських повідомила про початок свого туру, в рамках якого вона дасть концерти в десяти містах та країнах. Своїх шанувальників вона запросила у віртуальну подорож з нею.

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Також співачка поділалсь, що таке гастролі в її розумінні.

– Гастролі – це стільки радості, обмін енергією, безліч вражень, – написала Настя.

Проте артистка розповіла, що у цього всього є інша сторона: «Бескінцеві переїзди, відсутність нормального сну та харчування». А найскладнішим для артистки є те, що вона не може бачити свого коханого чоловіка Потапа. Як вона його ніжно назіває «свого медведика».

Фото – @kamenskux

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