Мадонна показала, як відсвяткувала свій День народження: з близькими і глибоким декольте

16 серпня співачці виповнилось 63 роки

На своїй сторінці в Instagram співачка поділилася фотографіями і відео зі свята, на них видно, що були присутні лише найближчі люди.

На знімках, а також на відео, Мадонна поводить себе, як справжня королева світу. Вона їсть морозиво з 27-річним бойфрендом Аламаліком Вільямсом та обіймає свого сина Рокко Річчі. Також на фото присутні старша дочка Лурдес Леон, молодші – Естер і Стеллі Чікконе, син Девід Банда і багато веселих друзів.

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Мадонна виглядає, як завжди, стильною та яскравою у сукні від Versace з глибоким декольте і зовсім не соромиться своїх років. А й справді, адже виглядає вона чудово. Головне – молодість в душі! Обов’язково погортайте всю карусель фото.

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Фото – Getty Images

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