Джонні Деппа вперше підтримали колеги, після скандалу з Ембер Херд

Невже в голівудського актора нарешті перестали «кидати помідори»?

Джонні Деппа вперше після скандалу з Ембер Херд публічно підтримали колеги по індустрії. Міжнародний кінофестиваль в Сан-Себастьяні вирішив вручити акторові премію «Доностія» за внесок в розвиток кінематографа, як «одиному з найталановитіших і різносторонніших акторів сучасного кіно». Подія відбудеться 22 вересня.

Джонні Деппу неодноразово вручали престижні нагороди і премії за його ролі в кіно: «Суїні Тодд, демон-перукар з Фліт-стріт» («Золотий глобус»), «Пірати Карибського моря» (Премія Гільдії акторів). Артист тричі номінувався на премію «Оскар» і двічі на премію BAFTA. Але в останні роки кар’єра Деппа сильно похитнулася через судові справи з екс-дружиною Ембер Херд. Актора навіть виключили з каста «Фантастичні звірі».

Хочеться вірити, що життя Деппа потихеньку таки налагоджується. Нагадаємо, нещодавно він здобув першу перемогу над колишньою в суді.

Фото – Getty Images

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