Паперовий будинок 5 сезон: дивитися офіційний трейлер

Стрімінговий сервіс Netflix представив трейлер 5 сезону серіалу «Паперовий будинок».

«Паперовий будинок» 5 сезон: дивитися трейлер онлайн

У новому сезоні проєкту показано показано події, які відбуваються під час нападу на центральний банк Іспанії, де банда Професора провела вже 100 годин. Головним героям доведеться зіштовхнутися з правоохоронцями у суворому бою. Хто переможе – покаже фінал. Як стало відомо раніше, він стане фінальним в історії про спритних грабіжників.

У 5 сезоні зіграли Альваро Морте, Урсула Корберо, Фернандо Кайо, Найва Німру, Ітціар Ітун, Педро Алонсо, Мігель Ерран, Хайме Лоренте, Енріке Арсе, Естер Асебо, Дарко Періч, Кіті Манвер, Говік Кечкеріан Родріго де ла Серна, Лука Перош, Белен Куеста, Фернандо Сото, Хосе Мануель Поган та Маріо де ла Роса.

Прем’єра завершального сезону «Паперового будинку» запланована на 3 вересня – 1 частина та 3 грудня – 2 частина.

Читай також:

Казка з сучасним підходом у трейлері фільму «Попелюшка» з Камілою Кабельйо та Біллі Портером

Розкішна Леді Гага у першому трейлер фільму «Дім Гуччі»