Останній чоловік: дивитися офіційний трейлер

Стрімінговий сервіс Hulu представила трейлер серіалу «Останній чоловік».

«Останній чоловік»: дивитися трейлер онлайн

The world will be one of a kind. #YTheLastMan premieres September 13. Streaming Exclusively #FXonHulu. pic.twitter.com/QdASbqDPh0 — Y: The Last Man (@Y_FXonHulu) August 5, 2021

Серіал заснований на коміксі «Y: The Last Man» авторства Брайана К. Проєкт розповість про те, як загадковий вірус винищив на планеті практично всіх людей і тварин чоловічої статі. Вижити вдалося лише одному чоловіку Йорику Брауну.

У серіалі зіграли Бен Шнетцер, Дайана Лейн та Олівія Тірлбі. Над першим сезоном працювали жінки-режисери. Над вступними серіями працювала Луїз Фрідберг.

Прем’єра серіалу «Останній чоловік» запланована на 13 вересня на Hulu.

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