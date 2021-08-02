Біллі Айліш – Happier Than Ever: дивитися онлайн прем'єру кліпу

У Біллі Айліш вийшов новий кліп на пісню «Happier Than Ever»

Цікаво, що режисеркою кліпу виступила сама Біллі. Пісня входить у другий альбом співачки, який має таку ж саму назву – «Happier Than Ever».

– Це моя улюблена пісня і моє улюблене відео, – написала виконавиця у своєму Instagram.

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Фанати у коментарях до пісні пророкують співачці ще одну премію Греммі. «Ти неймовірна!», «Ми тебе любимо», «Весь альбом це просто вау і ця пісня теж», – написали шанувальники у коментарях до кліпу.

Такі чудові коментарі – не здивування. Адже нещодавно Біллі Айліш побила рекорд – 1 028 000 людей попередньо додали новий альбом Біллі Айліш на Apple Music. Це ще до того, як він вийшов.

До речі, кліп вже набрав майже 10 мільйонів переглядів в YouTube.

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Фото – Getty Images

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