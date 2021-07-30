Дім Гуччі: дивитися офіційний трейлер

Кіностудія Metro-Goldwyn-Mayer представила довгоочікуваний трейлер фільму «Дім Гуччі».

«Дім Гуччі»: дивитися трейлер онлайн

Драма розповідає реальну історію Патриції Реджіані, колишньої дружини Мауріціо Гуччі, яка замовила вбивство свого чоловіка, онука відомого модельєра Гуччі Гуччі. У фільмі покажуть три покоління відомої родини, боротьбу за контроль над модною імперією та тягар імені Гуччі. «В ім’я батька, і сина, і Дому Gucci!» – сказано в трейлері.

Головні ролі у фільмі зіграли Леді Гага, Адам Драйвер, Джаред Лето, Джеремі Айронс, Аль Пачіно. Крім них, в картині знялися Джек Х’юстон, Камілла Коттіна, Рів Карні, Маделін Діана, Сальма Хайек та інші. Сценаристом виступили Беккі Джонстон і Роберто Бентівенья. В основу сценарію лягла книга Сари Гей Форден «Дім Гуччі: сенсаційна історія вбивства, божевілля, гламуру і жадібності» 2001 року. Режисером став Рідлі Скотт.

Сім’я Гуччі, яка не володіє брендом з 1993 року, категорично проти виходу картини. Але сам модний дім співпрацював з режисером під час зйомок.

Прем’єра фільму «Дім Гуччі» запланована на 24 листопада 2021 року.

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