Леді Гага показала себе топлес (ВІДЕО)

Селебріті не боїться проявляти свою природню красу

Американська співачка Леді Гага стала відомою завдяки своїм епатажним нарядам та мейкапам. Не лише чудовий голос зробив з неї зірку світового масштабу. Ексцентричність та дивакуватість відіграли свою ключову роль. Але останнім часом артистку все частіше можна побачити без мейку. Поза сценою Леді Гага випромінює природну красу.

Тяжіння до природності підтверджує і один з останнім постів селебріті в Instagram. Леді Гага зняла себе на відео, на якому позує абсолютно без макіяжу. Але що важливіше зірка не посоромилася показати себе на відео топлес, прикривши груди руками. Так би мовити, приховувати нічого!

«Нехай ваше серце сяє, немов сонце», – підписала відео Леді Гага.

Голосуємо за природню красу завжди!

Фото: Getty Images

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