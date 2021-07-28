Новий тизер Американської історії жахів 10 сезон: морські монстри та прибульці

Серіал має вийти вже 25 серпня 2021 року

З’явився новий тизер 10 сезону «Американської історії жахів». Судячи з тізеру, на фанатів чекає досить страшний та насичений сюжет про морських монстрів, прибульців, їх боротьбу, людські досліди над ними та про наслідки цих дій.

Ще цікаво, що в одній зі своїх публікацій в коментарях, творець серіалу Райан Мерфі відповів, що в 10 сезоні буде дві окремі історії. Тобто ніби відразу 2 сезони в одному: морський та земний.

До того ж, в мережі з’явилось можливе інтро 10 сезону. Фірмова музика додає атмосфери та характеру. Ох, впевнені, що фани розуміють наскільки круто це виглядає!

Фільми та серіали 2021: прем’єри серпня

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