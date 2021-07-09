Американська історія жахів: офіційний трейлер до спін-оффу Американські історії жахів

Ролик опублікував творець проекту Раян Мерфі

Хороші новини для шанувальників антології «Американська історія жахів»! Зовсім скоро на екрани вийде спін-офф популярного сеіалу жахів. Проект отримав назву «Американські історії жахів». Про це повідомив творець картини – американський сценарист і режисер Раян Мерфі. У своєму Instagram він розмістив перший офіційний трейлер спін-оффу. Дивимося!

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ryan Murphy (@mrrpmurphy)

Хвилинний ролик знайомить глядачів із героями серіалу «Американські історії жахів». Серед них: одностатева пара, нова мешканка будинку, в якому багато років тому сталася страшна трагедія, надприродні істоти та маніяки. Особливу увагу привертає моторошний Санта-Клаус і його зловісне «О-хо-хо!»

Прем’єра спін-оффу «Американської історії жахів» – серіалу «Американські історії жахів» – відбудеться вже 15 липня. У проекті знімуться модель Кайя Гербер, зірка телеканалу Disney Сьєрра Маккормік, дочка Майкла Джексона – співачка Періс Джексон, а також актори світової величини Ешлі Мартін Картер, Гевін Крил, Белісса Ескобедо, Аарон Твейт, Рензі Феліз, Бейлі Медісон, Кайл Ред Сілверштейн, Емі Грабів, Джон Керролл Лінч, Наомі Гроссман і Вірджинія Гарднер.

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