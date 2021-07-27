Доктор Хто 13 сезон: дивитися офіційний трейлер

Офіційний YouTube-канал серіалу «Доктор Хто» представив трейлер 13 сезону проекту.

«Доктор Хто» 13 сезон: дивитися трейлер онлайн

Інопланетянка-мандрівниця, яку зіграла Джоді Віттакер, повернеться до своїх фантастичних пригод. «Це її найбільша пригода на даний момент», – наголошується в описі трейлера. Яким саме буде новий сезон, творці поки тримають у секреті. Як сказано у самому трейлері: «Маєте запитання? Ні? Чудово! Скоро побачимося!»

Тринадцятий сезон серіалу «Доктор Хто» буде складатися з восьми серій. Сценаристом і продюсером знову виступив Кріс Чібнелл. Джоді Віттакер стала першою жінкою, якій дісталася роль «Доктора Хто». До цього ексцентричного героя грали виключно чоловіки.

Прем’єра 13 сезону серіалу «Доктор Хто» відбудеться до кінця 2021 року, але точну дату поки не повідомляють.

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