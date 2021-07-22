Netflix збирається додати мобільні ігри в свою підписку
Стрімінговий сервіс прагне збільшити свій екранний час
Популярна платформа Netflix заявила, що збирається додати мобільні ігри у свою підписку. До того ж, власники обіцяють, що ціна на підписку залишиться незмінною. Про це компанія повідомила в листі інвесторам, відправленому в переддень квартального звіту.
«Ігри будуть включені в підписку Netflix без додаткової плати нарівні з фільмами і серіалами. На початковому етапі ми будемо орієнтуватися в першу чергу на ігри для мобільних пристроїв», – йдеться в документі.
За словами головного операційного директора Netflix Грег Пітерс, мобільні ігри будуть у безкоштовному доступі для підписників сервісу. У них не буде реклами і внутрішньоігрових покупок. Найцікавіше те, що Netflix планує випускати і власні ігри за мотивами своїх фільмів та серіалів.
Очікується, що в майбутньому відеоігри з’являться і на інших пристроях, на яких є додатки Netflix, включаючи ігрові консолі Xbox і PlayStation, розумні телевізори і ПК.
Фото: IStock
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