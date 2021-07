MONATIK – Зажигать/JoMo. Дивитись онлайн прем'єру кліпа

Яскраве відео для пісні з глибоким змістом

22 липня у мережі з’явилась прем’єра від MONATIK. Композиція має подвійну назву – «Зажигать/JoMo» та знайомить всіх, хто ще не знає із значенням другого слова.

JoMo – напрям 21 століття, з’явився він зовсім нещодавно. Розшифровується JoMo, як «joy of missing out» – «радість від упущеного зиску». Виник напрям на противагу зовсім іншому явищу – FOMO – fear of missing out (синдром упущеного зиску). Адже ні для кого не секрет, то з розвитком смартфонів, гаджетів, інтернету, новинами та соцмережами ми проводимо дуже багато часу поза реальним світом та боїмось прогавити цікаву подію, момент. Це явище і стали називати FOMO. І з часом впливові інфлюенсери, технологічні компанії придумали відповідь для FOMO, якою стало JOMO.

Тож MONATIK закликає розслабитися і насолоджуватися моментом. Цьому сприяє і казково гіперболізований острів вічної насолоди і красивих людей в кліпі артиста. Зйомки відбувались на батьківщині Венери Мілоської, грецькому остріві Мілос. Краса пейзажів чергується з образами 28 екстравагантних героїв.

Зрежисувала кліп для MONATIK, уже за традицією, Таню Муіньо.

Фото – Yukka Podolskaya

