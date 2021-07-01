MONATIK: Жена артиста показала трогательные фото из ЗАГСа (ФОТО)

Ирина Монатик на своей страничке в социальных сетях поделилась с подписчиками снимками со свадьбы, которая состоялась 6 лет назад

«Официально день нашей семьи 01/07.2015! Нам официально 6 лет. А вместе мы уже целых 10 лет! @monatik_official люблю тебя, моя Вечность!» — подписала фото Ирина.

В комментариях MONATIK оставил ответное теплое послание супруге: «Думал, что буду искать целую жизнь… вот и нашел целую жизнь… Люблю тебя!».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от IrinaMonatik (@irinamonatik)

Под снимками пару поздравили с годовщиной звездные друзья – Владимир Дантес, Валерий Бебко, Катя Сильченко, Слава Демин, Снежана Бабкина, Эдгар Каминский.

«Ира, Дима, вы – мечта!» — написала фешн-фотограф Соня Плакидюк.

Мы присоединяемся к поздравлениям! И желаем, чтобы впереди у Ирины и Димы было еще много важных дат, теплых слов и счастливых моментов.

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