MONATIK: Жена артиста показала трогательные фото из ЗАГСа (ФОТО)

Жена MONATIKа показала трогательные фото из ЗАГСа
Ирина Монатик на своей страничке в социальных сетях поделилась с подписчиками снимками со свадьбы, которая состоялась 6 лет назад
«Официально день нашей семьи 01/07.2015! Нам официально 6 лет. А вместе мы уже целых 10 лет! @monatik_official люблю тебя, моя Вечность!» — подписала фото Ирина.
В комментариях MONATIK оставил ответное теплое послание супруге: «Думал, что буду искать целую жизнь… вот и нашел целую жизнь… Люблю тебя!».
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Под снимками пару поздравили с годовщиной звездные друзья – Владимир Дантес, Валерий Бебко, Катя Сильченко, Слава Демин, Снежана Бабкина, Эдгар Каминский.
«Ира, Дима, вы – мечта!» — написала фешн-фотограф Соня Плакидюк.
Мы присоединяемся к поздравлениям! И желаем, чтобы впереди у Ирины и Димы было еще много важных дат, теплых слов и счастливых моментов.
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