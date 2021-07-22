«Сука безпородна!»: ONUKA розповіла, як її ображали в стосунках

На зйомках «Экзамена» з Машею Єфросиніною українська виконавиця ONUKA, яка недавно випустила новий альбом, зізналася, що найобразливіше чула на свою адресу та від кого

Під час інтерв’ю Маша Єфросиніна задала співачці, здавалося б, просте питання: вона попросила Нату Жижченко (справжнє ім’я виконавиці – прим.ред.) згадати, який найобразливіший коментар вона отримувала.

– Сука безпородна! – ні на секунду не замислюючись, відповіла ONUKA, поставивши Машу Єфросиніну в ступор.

Ще більше ведуча здивувалася, коли почула, що це навіть не хейт-коментар в соцмережах, а слова людини, з якою виконавиця була раніше в романтичних стосунках.

– Це прозвучало не від незнайомої людини, – відверто розповіла ONUKA. – Це було від людини в стосунках. Напевно, це першим так «вистрілило», бо не пройшло. Я все ще пам’ятаю.

– Сподіваюся, що він зараз нас дивиться і розуміє, що тварь! – не стрималася Маша Єфросиніна після почутого.

Нагадаємо, що з 2016 року ONUKA – у шлюбі з українським музикантом і аранжувальником Євгеном Філатовим, а в травні минулого року зіркова пара вперше стала батьками.