Скарлетт Йоганссон звинуватила кіношників в своїй експлуатації: подробиці скандалу

Голлівудська акторка нещодавно дала інтерв’ю виданню The Sun

Американська кінозірка Скарлетт Йоганссон розповіла, що головні діячі голлівудської кіноіндустрії зробили їй гіперсексуальний образ, а також експлуатували її працю. Дівчина розповіла, що з цією проблемою вона зіткнулася ще в юності, коли тільки починала свою кар’єру.

– Років в 20, і навіть в підліткові роки я відчувала, що постійно граю однотипні гіперсексуалізірованние ролі. Що, здається, тоді було нормальним для оточуючих. І хоча це не було частиною мого власного наративу, це амплуа було створено для мене групою чоловіків в індустрії, – зізналася Йоганссон.

Але акторка наголосила, що сьогодні кіноатмосфера в Голлівуді сильно змінилася, і зараз у жінок є безліч можливостей розкрити свій творчий потенціал.

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Подібні заяви від Скарлетт Йоганссон не рідкість. Адже раніше вона вже звинувачувала в гіперсексуалізаціі творців «Чорної вдови», фільму, який може похвалитися значними касовими зборами. Скарлетт говорила, що в її героїні багато прекрасних рис, але її зробили надто сексуальною.

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Фото – Getty Images

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