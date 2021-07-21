Måneskin та Go_A випустять спільну пісню: чи справді це так?

Переможці Євробачення-2021 та український гурт подружились ще на пісенному конкурсі

Нещодавно в інтернеті розповсюдилась новина про те, що український гурт Go_A та переможці Євробачення-2021 італійський гурт Måneskin вже зовсім скоро випустять спільну пісню. Мовляв, вона вже готова, залишились якісь формальності. Проте солітка українського гурту Катерина Павленко прокоментувала чутки:

– Це фейк, який вийшов з-під контролю, – розповіла дівчина вітчизняним ЗМІ.

Тож поки що ця ідея залишається лише в планах музикантів. А нам з вами залишається лише чекати чи настане той момент, коли ми почуємо єднання двох неймовірних голосів в одній пісні. У неї точно були б шанси стати хітом через популярність GO_A та Måneskin.

Нереально стильний! Maneskin випустили кліп на I wanna be your slave

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Måneskin (@maneskinofficial)

Адже неможливо не згадати про момент нашої гордості. Пісня “Шум”, з якою гурт GO_A виступив на Євробаченні, стала першою піснею українською мовою, яка потрапила до чарту Billboard. А також Go_A із піснею Shum посів перше місце у світовому рейтингу Spotify Viral 50.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Go_A (@go_a_band)

Фото – Getty Images

Читай також:

Соліст Måneskin позбувся своєї шевелюри (ФОТО)