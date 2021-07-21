Måneskin та Go_A випустять спільну пісню: чи справді це так?
Переможці Євробачення-2021 та український гурт подружились ще на пісенному конкурсі
Нещодавно в інтернеті розповсюдилась новина про те, що український гурт Go_A та переможці Євробачення-2021 італійський гурт Måneskin вже зовсім скоро випустять спільну пісню. Мовляв, вона вже готова, залишились якісь формальності. Проте солітка українського гурту Катерина Павленко прокоментувала чутки:
– Це фейк, який вийшов з-під контролю, – розповіла дівчина вітчизняним ЗМІ.
Тож поки що ця ідея залишається лише в планах музикантів. А нам з вами залишається лише чекати чи настане той момент, коли ми почуємо єднання двох неймовірних голосів в одній пісні. У неї точно були б шанси стати хітом через популярність GO_A та Måneskin.
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Адже неможливо не згадати про момент нашої гордості. Пісня “Шум”, з якою гурт GO_A виступив на Євробаченні, стала першою піснею українською мовою, яка потрапила до чарту Billboard. А також Go_A із піснею Shum посів перше місце у світовому рейтингу Spotify Viral 50.
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Фото – Getty Images
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