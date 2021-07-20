Офіційна дата прем'єри фільму Дюна

Зйомки кінокартини почались ще у березні 2019 року

У мережі з’явилися нові постери фільму «Дюни» Дені Вільньова, на яких представили основних персонажів картини.

Сюжет фільму охоплює першу половину оригінальної історії, роману Френка Герберта, розповідаючи про життя Пола Атрейдеса і про долю пустельній планети Арракіс, в формуванні якої герой візьме безпосередню участь.

Нещодавно стало відомо, що тривалість стрічки складе значні 2 години 35 хвилин, а в мережі з’явилися чутки, що в цю п’ятницю, 23 липня, вийде свіжий трейлер стрічки, який показують в IMAX.

Офіційна дата прем’єри – 22 жовтня 2021 року. Сподіваємось, що це вже остаточно, адже попередня дата виходу фільму – 17 грудня 2020 году. Проте тоді пандемія коронавірусу внесла свої корективи.

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